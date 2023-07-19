شكرا لقرائتكم جامعة جازان توقع اتفاقية اعتماد برامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقعت جامعة جازان اتفاقية لاعتماد برامج الدراسات العليا في الجامعة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

الدراسات العليا

ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، فيما مثّل هيئة تقويم التعليم والتدريب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد بن صالح باشماخ.

قد يهمّك أيضاً

أهداف الاتفاقية

وأوضح الدكتور أبوراسين أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ دراسات تقويمية لبرامج الدراسات العليا في الجامعة وإجراء الدراسات التقويمية وفق المعايير والشروط، مشيرًا إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعد المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد والتدريب وتعنى بنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي.