شكرا لقرائتكم جولة لوزيري الطاقة والاستثمار داخل ناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق تقرير مصور جولة لوزيري الطاقة والاستثمار داخل ناقلة هيدروجين يابانية في ميناء جدة الإسلامي.

ويظهر الفيديو الذي نشرته “قناة الإخبارية” وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح خلال تفقدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة، استمعا خلالها لشرح أحد القائمين على الناقلة وسط أجواء من البهجة، ليتم بعدها التقاط الصور التذكارية لهما مع بعض المسؤولين اليابانيين.

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تعاون ثنائي

وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون بما يضمن التنويع الاقتصادي لكلا البلدين، مع ضمانات لحصول اليابان على النفط اللازم لها من منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة “التايمز اليابانية” بأن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية لتعميق التعاون الثنائي، حيث تسعى اليابان عبر شراكتها مع الرياض إلى ضمان استقرار إمداداتها من النفط، بينما تعتمد المملكة العربية السعودية أيضًا على التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا.