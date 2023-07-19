شكرا لقرائتكم بدء التقديم لدراسة البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، باستقبال طلبات الالتحاق في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 1445 هـ لخريجي وخريجات الثانوية العامة وما يعادلها، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 12 محرم 1445 هـ الموافق 30 يوليو 2023م.

مرحلة البكالوريوس

وأوضحت الجامعة أن الدراسة متاحة في فروعها بالرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وينبع والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران، مشيرة إلى أنها وفرت عددًا من التخصصات النوعية التي تدعم احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة، وهي: إدارة الأعمال، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، علوم الحاسب، علوم البيانات، الصحة العامة، المعلوماتية الصحية، اللغة الإنجليزية والترجمة، القانون، الإعلام الرقمي.

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طريقة التقديم

وبينت الجامعة أنها تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، وفي حال تجويد المدخلات تختار عددًا من الاختبارات المعيارية، داعية الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني للجامعة عبر الرابط: (اضغط هنا) .