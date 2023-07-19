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أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها الجمعة المقبل

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شكرا لقرائتكم أبشر تجري تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت منصة أبشر عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يوليو بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا، حيث حثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المذكور.

تحديثات منصة أبشر

وذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح لهم سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

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جودة الخدمات

يذكّر أنّ المنصة تواصل مساعيها الحثيثة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي تجاوزت أكثر من 350 خدمة لكافة قطاعات الوزارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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