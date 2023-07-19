شكرا لقرائتكم استمرار موسم رياح البوارح والتلاشي في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن موسم رياح البوارح لا زال قائمًا، حيث تتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

وقدم المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، عدة نصائح بشأن حالة الطقس وذلك مع بداية شهر محرم اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

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وأوضح أن العواصف الرملية في شهري يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث، عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة عسير.

موسم رياح البوارح

ولفت إلى أنه خلال الأيام القادمة ربما يتم مشاهدة قطع من السحب العكسية تتجه من الشرق إلى الغرب، مشيرًا إلى أن موسم رياح البوارح لا زال قائمًا وتتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة عندما يكون ظل الإنسان أقصر من طوله، داعيًا إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتعويض النقص الحاصل من التعرق، فضلًا عن إعطاء الماء للأطفال مرارًا وتكرارًا.

وتابع المسند “وفقًا للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حرًا خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر أغسطس”، مشيرًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار.

موسم طباخ اللون

وأوضح “يبدأ التمر بالتلوين والنضج عند اشتداد الحر الذي يبدأ عادة مع العشر الأخيرة من شهر يوليو وهذا يسمى عند العامة بموسم طباخ اللون أو بمسميات مشابهة مثل طباخ التمر، صباغ اللون، طباخ الرطب .. إلخ، وفي 29 من يوليو يظهر طالع المرزم (نوء الذراع) وعند ذلك يقول العامة: إذا طلع المرزم فامل المحزم، كناية عن نضج التمر وبداية جنيه بكميات كبيرة.. ويستمر موسم طباخ اللون نظريًا حتى نهاية أغسطس”.