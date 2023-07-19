انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11752.63 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 1:18 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: العربية، والباحة، وعناية، ودار المعدات، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والوطنية للتعليم، والخريف، وشاكر، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و2.91%. وكانت أسهم شركات: شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وباتك، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والموارد، والأهلي، وأرامكو السعودية، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 137.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23089.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11752.63 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.