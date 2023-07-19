‬بقيمة 19 مليون ريال تقريبًا.. شراكة بين "سقاية" و"إحسان" لتنفيذ مشروعات سقيا الماء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 1:22 مساءً

أعلنت مؤسسة "سقاية" الأهلية عن دعم مادي بقيمة 18.902.026 ريالًا سعوديًا من منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري، في إطار تعاونهما لتنفيذ مشروعات سقيا الماء الخيرية في جميع أنحاء المملكة. يأتي هذا التعاون استكمالًا لمجهودات "سقاية" لتسهيل وصول مياه الشرب إلى محتاجيها بمختلف المناطق؛ حيث يستهدف هذا التعاون تنفيذ مشروعات مائية متنوعة لتوصيل المياه إلى 26.192 أسرة في 42 مركزًا في 11 منطقة من مناطق المملكة. وتشتمل مشروعات سقيا الماء التي تنفذها "سقاية" على توفير الصهاريج والخزانات بسعات متباينة، وتدشين محطات تحلية مياه بقدرات مختلفة تُحدَّد وفقًا لاحتياجات المستهدفين وطبيعة الموقع. وللوقوف على متطلبات المشروع بدقة، تتعاون "سقاية" مع الجمعيات الأهلية بالمراكز المعنية وتعمل معها لدراسة احتياج المركز وسكانه؛ لتتمكّن من وضع خطة لتنفيذ المشروع وتحديد متطلباته وتجهيزاته، مستعينةً بخبرتها الواسعة في تنفيذ مشروعات سقيا الماء. جدير بالذكر أن مؤسسة "سقاية" هي مؤسسة أهلية تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى تمكين مشروعات سقيا الماء في القرى والهجر، كما تعمل على تنسيق برامج المياه وإدارتها؛ لتسهيل وصول المياه إلى محتاجيها، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة والفعالية.

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