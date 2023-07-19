انت الان تتابع مع بداية العام 1445هـ... ديوان المظالم بلا ورق بجميع المحاكم والمرافق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 1:33 مساءً

أعلن ديوان المظالم أنه ابتداء من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ، سيكون العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له، وعبر جميع دوائرها القضائية وإداراتها. وسيكون ديوان المظالم بذلك قد توقف عن استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها وجميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية ديوان المظالم وبما يوافق التوجه العام في التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية؛ وذلك تماشيًا مع المستهدفات من دعم التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية. وأضاف: إعلان ديوان المظالم الوصول إلى هذه المرحلة، يمثل انعكاسًا لاكتمال الخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، من خلال أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة مراحل وتعاملات التقاضي، وما تتطلّبه من خدمات مساندة بما يضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، وأن هذه التطورات والمنجزات تأتي بدعم وتوجيه القيادة، ثم بمتابعة دائمة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم د. خالد اليوسف؛ لتسهم في تحقيق خدمات نوعية تضمن توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى؛ مما يحقّق حفظ الأحكام والوثائق وسرعة الوصول إليها في فترة وجيزة وبصورة آمنة، بعد الاستغناء الكامل عن التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، كما أنها تأتي دعمًا للجانب البيئي وتحقيق أفضل طرق الاستدامة في هذا الشأن.

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