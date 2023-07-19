انت الان تتابع بعدما أودى بحياة 34 شخصًا.. بالفيديو: خطأ فادح من السائق وراء كارثة حافلة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 1:36 مساءً

كشفت مصالح الأمن في الجزائر، الأربعاء، عن سببين مباشرين لوقوع الحادث المروري المأساوي في ولاية تمنراست، الذي أودى بحياة 34 شخصًا، مع إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة؛ اثنان منهم في الإنعاش. وحسب "سكاي نيوز عربية": أوضح رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أن مركبة اصطدمت مباشرة بحافلة تعمل على خط أدرار تمنراست في منطقة كتول، التي تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن ولاية تمنراست. عكس اتجاه السير وقوارير بنزين وأضاف بوشحيط أن المركبة كانت تسير في عكس الاتجاه الذي كانت تسير به الحافلة؛ الأمر الذي أدّى إلى اصطدامهما. ولفت إلى أن الحادث تبعه حريق كبير؛ حيث كانت المركبة محملة بقوارير البنزين؛ مما أدى إلى تفحم الجثث. وأكمل بوشحيط: "الحصيلة كبيرة جدًّا؛ 34 وفاة، و12 جريحًا؛ 2 منهم في حالة حرجة في المستشفى، أما الآخرون فلديهم إصابات متفاوتة الخطورة". وأضاف: "بسبب وفاة سائق المركبة فإن المتابعة القضائية تتوقف". وتشكل السرعة السبب الرئيسي للحوادث المرورية في الجزائر؛ حسبما تفيد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية. وفي عام 2022 سجل حوالى 22980 حادثًا مروريًّا قتل فيها 3409 أشخاص، وجرح 30479؛ بحسب مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية عبد الحكيم ناصف. عكس اتجاه السير وقوارير بنزين

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