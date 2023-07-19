انت الان تتابع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.. رابطة دوري المحترفين تقيم دورة مراقبي ومنسقي المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 1:41 مساءً

تعتزم رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة دورة لمراقبي ومنسقي المباريات المستجدين، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. وفي هذا السياق أكّد المهندس سلمان النمشان مدير إدارة المراقبين وتشغيل المباريات، أن إقامة مثل هذه الدورات تأتي من ضمن مبادرات الرابطة لدعم الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها، وتخريج جيل جديد من مراقبي ومنسّقي المباريات. وحدّدت إدارة المراقبين وتشغيل المباريات في الرابطة، الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالالتحاق في الدورة؛ وهي: ▪️ أن يكون عمر المتقدم من 25 إلى 45 سنة. ▪️ أن يكون المتقدم جامعيًّا، إلى جانب الإلمام التام باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. ▪️ إجادة التعامل مع الكمبيوتر والبرامج ذات العلاقة، إضافة إلى الإلمام بقوانين ولوائح كرة القدم. ▪️ يجب على المتقدم ألا يكون حكمًا عاملًا في لجنة الحكام، ولا منتسبًا لأي نادٍ، لاعبًا كان أو إداريًّا أو فنيًّا. ▪️ علمًا بأن الانضمام للدورة غير ملزم لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بتكليف مجتازي الدورة في المباريات.

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