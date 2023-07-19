مجلس التعاون الخليجي.. تطلعات مستقبلية وشراكات فاعلة لتعزيز مكانته عالميًّا

انت الان تتابع مجلس التعاون الخليجي.. تطلعات مستقبلية وشراكات فاعلة لتعزيز مكانته عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 يوليو 2023, 2:00 مساءً
يأتي اللقاء التشاوري والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، ليؤكّد على وحدة الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تعمل دول مجلس التعاون على تحقيق إنجازات متتالية في مختلف المجالات والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وتتمثّل الإنجازات التي تحقّقت بين الدول الأعضاء، من الجانب الاقتصادي الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي والعملة الموحدة، وكذلك التعاون التجاري والاقتصادي والمالي، والصناعي، ومجال الاتصالات.
كما شملت التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، والكهرباء والماء، والزراعة، والنقل والمواصلات، وكذلك إنشاء السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس في الجانب الأمني، وذلك عن طريق الاستراتيجية الأمنية الشاملة، ومجال مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى عمل مجلس التعاون الخليجي على عدد من القضايا الخارجية، وحقّق إنجازات كبيرة خلالها، ومن بينها المساهمة في تطويق وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، ودعم وحدة واستقرار اليمن ومسيرته التنموية، ومساندة قضية الجزر الثلاث المحتلّة التابعة لدولة الإمارات، ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، ودعم وحدة واستقرار العراق، وكذلك الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية.
ويأتي اللقاء التشاوري بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون، وهذا ما حرصت عليه المملكة انطلاقًا من دور المملكة القيادي وإيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما تهدف هذه اللقاءات إلى تفعيل الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليميًّا وعالميًّا، وتوثيق التعاون بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية؛ ومن أبرز الاتفاقيات التي أجراها المجلس، كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي.. تطلعات مستقبلية وشراكات فاعلة لتعزيز مكانته عالميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.