انت الان تتابع مجلس التعاون يقيم منصة إعلامية على هامش قمة دول آسيا الوسطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 2:26 مساءً

وثّقت الأمانة العامة لدول الخليج العربية عبر منصة إعلامية بمقر المركز الإعلامي المصاحب لانعقاد قمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. وشاركت للمرة الأولى لإتاحة الفرصة للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية للاطّلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة، وآخر الإصدارات الإعلامية التي وثقت منجزات العمل الخليجي المشترك، ومنها تقرير عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. وأوضحت الأمانة العامة من خلال فريقها من المختصين الموجودين على اختيار تصميم الجناح، بما يؤكد الترابط الراسخ لمجلس التعاون، حيث تنطلق ألوان دول مجلس التعاون من أعمدة المنصة الإعلامية لتتحد تحت شعار "خليجنا واحد".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون يقيم منصة إعلامية على هامش قمة دول آسيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.