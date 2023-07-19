انت الان تتابع عطل فني يوقف قطار الحرمين وسط الصحراء.. ويربك المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 يوليو 2023, 2:32 مساءً
تسبّب عطل فني في توقف قطار الحرمين السريع المتجه من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في وسط الصحراء، وعلى متنه العديد من الركاب من مختلف الجنسيات.
وأدّى تعطل القطار بعد انطلاقه من محطة مكة المكرمة بحوالي ٢٠ دقيقة إلى توقفه على مسافة تبعد عن مدينة جدة ما يقارب ٤٠ دقيقة، وسط قلق الركاب بعد أن توقف بشكل مفاجئ عدة مرات، ليواصل الحركة بعد ذلك ببطء، حتى توقف تمامًا عن الحركة؛ مما أدى لقيام العاملين بقطر القطار كاملًا وإعادته إلى محطة مكة المكرمة.
وأفاد عدد من الركاب بأن القطار توقف عدة مرات؛ حيث توقّف بعد ٢٠ دقيقة من انطلاق الرحلة 15140 ليعلن المختصّون عن وجود عطل أصاب أحد الأنظمة، ليظلوا عالقين، ويتم الإعلان عن إصلاح العطل، وبعد تسيير الرحلة توقف القطار مرة أخرى بسبب العطل.
وأشار أحد الركاب لـ"الخليج 365" إلى أن رحلته من مكة المكرمة كان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة ظهرًا، وتصل إلى جدة في الثالثة والنصف عصرًا، مشيرًا إلى شعور العديد من المسافرين بالارتباك والقلق خلال التوقف وسط الصحراء.
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