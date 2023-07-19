اكتمال وصول رؤساء الوفود المشاركة في قمة الخليج وآسيا الوسطى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 2:36 مساءً

اكتمل وصول رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية ودول آسيا الوسطى من 11 دولة. وتشمل هذه الدول ست دول خليجية هي: "الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعُمان بالإضافة للدولة المضيفة المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى خمسة بلدان من آسيا الوسطى هي: "قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان". يأتي ذلك استعداداً لانطلاق أعمال القمة على ساحل البحر الأحمر.

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