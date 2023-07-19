أمين "التعاون الإسلامي" يعزي الجزائر في ضحايا "حادثة تمنراست"

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ على إثر الحادثة المرورية المأساوية جراء اصطدام حافلة نقل ركاب مع شاحنة صغيرة، التي وقعت قرب ولاية تمنراست في جنوب الجزائر، وأودت بحياة العديد من المسافرين.

وعبّر الأمين العام عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

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