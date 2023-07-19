معربًا عن تفاؤله.. "محمد بن راشد": قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر ويرعاهما خادم الحرمين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 2:58 مساءً

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالقمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر، ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين، ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام. وأضاف الشيخ محمد بن راشد: بحمد لله وصلنا لمدينة جدة ونتفاءل بكل ذلك، وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة، وتعزيز الاستقرار والازدهار، وبناء جسور التعاون والسلام.

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