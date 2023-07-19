نيابة الملك.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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محمد بن مسعود - الدمام - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

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