انت الان تتابع تحذيرات للمسافرين إلى أوروبا.. دول الجنوب تسجل درجات حرارة قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تشهد العديد من الدول الأوروبية، وخاصة في الجنوب، تخطّي درجات الحرارة مستويات قياسية؛ مما تسبب في حرائق غابات ومساحات شاسعة، وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية، وأجرت عمليات إجلاء للسكان.

واعترفت وكالة الفضاء الأوروبية بأن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع، والأسابيع القادمة، درجة حرارة قياسية، وخاصة في الجنوب، وتحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين؛ حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

وفي قبرص، حيث يُتوقّع أن تبقى درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية حتى الخميس، ونبّهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد "لأشدّ موجة حر في الصيف، وأيضًا واحدة من أشدّ موجات الحرّ على الإطلاق".

وأصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهّب بما فيها روما وبولونيا وفلورنسا، ومن المتوقع أن تسجّل روما حرارة تتراوح بين 42 و43 مئوية الثلاثاء لتحطم درجة الحرارة القياسية.

في اليونان تواصل إغلاق معلم أكروبوليس في أثينا لليوم الثالث على التوالي خلال ساعات ذروة الحرارة.

وفي رومانيا يُتوقّع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، أما في إسبانيا فقد أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية أن البلد سيسجّل "درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية" بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 44 درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب.