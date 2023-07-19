انت الان تتابع أوكرانيا تعلن شن عملية ناجحة في جزيرة القرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 4:53 مساءً

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأربعاء)، شن عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم، وذلك عقب اندلاع حريق في منطقة تدريب عسكرية في المنطقة، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني. وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف على "تليجرام": "قمنا بعملية ناجحة في القرم المحتلة، يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جهته، أفاد حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف، بأن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص، وإغلاق طريق سريع قريب منها. وقال "أكسيونوف" عبر "تليجرام": "من المقرر إجلاء السكان مؤقتاً من أربعة تجمعات سكنية، بما يعني أكثر من ألفي شخص"، لكنه لم يذكر سبباً لهذا الحريق، الذي أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع الرئيسي بشكل جزئي.

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن شن عملية ناجحة في جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.