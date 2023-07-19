أمريكا تعاقب 14 بنكًا عراقيًّا ضمن حملة على معاملات إيران بالدولار

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 بنكًا عراقيًّا في حملة على معاملات إيران بالدولار.

وأضاف المسؤولون بأن الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران، وفقًا لـ"رويترز".

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