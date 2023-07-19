انت الان تتابع "تعليم الرياض" يطلق 30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 5:38 مساءً

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 30 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال إجازة الصيف. وفي التفاصيل: أكّد عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، أن الإدارة تحرص على إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية المواكبة للتطورات المتسارعة في كافة المجالات، وتأتي ضمن خطة الإدارة الشاملة للتطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية. وأشار الغنام إلى أن البرامج التدريبية ستكون خلال الفترة: "12-22"/ 1/ 1445هـ، بمعدل يومين تدريبيين لكل برنامج، وبواقع 10 ساعات تدريبية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا. وأوضح أن البرامج التدريبية ستشمل: القيادة والإدارة والإشراف التربوي والحاسب الآلي والتقنية والتقويم التربوي، والمناهج وطرق التدريس، والاختبارات الوطنية والدولية، والتثقيف المهني، والمقررات الجديدة، والموهبة والإبداع. يذكر أن البرامج ستبثّ عبر منصة ويبكس، وستصل الدعوات للمسجلين عبر البريد الإلكتروني لمنصة مدرستي.

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