انت الان تتابع "النعام" للمرتبة الـ11 بديوان وزارة التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت ترقية مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام الإلكتروني بوزارة التعليم أحمد بن حمود النعام إلى المرتبة الحادية عشرة بديوان وزارة التعليم.

فيما عبّر النعام "عن شكره لوزير التعليم والقيادات التعليمية بالوزارة والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، معربًا عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له بإذن الله تعالى لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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