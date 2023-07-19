بهدف دون رد .. الهلال يخسر تجريبيته الأخيرة أمام دينامو كييف الأوكراني

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محمد بن مسعود - الدمام - في آخر تجاربه الودية ، خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن معسكره التحضيري في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وتعود بعثة الأزرق إلى الرياض، غدًا الخميس، على أن يلعب أمام نظيره الكويت الكويتي تجريبيًا الأحد المقبل، قبل انطلاقة الموسم الرياضي بمشاركة الأزرق العاصمي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية.

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