الشؤون الصحية بحائل تنفذ 290 جولة رقابية على منشآت مختلفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:27 مساءً

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الالتزام خلال شهر يونيو من هذا العام 2023 م، 290 جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات. وتفصيلاً، نفذت إدارة الالتزام بصحة حائل (235) زيارة رقابية على الصيدليات، و(31) زيارة على مستشفى حكومي، و(88) مستشفى خاصًا، و(108) مراكز صحية، و(3) عيادات متنقلة، و(3) زيارات لمراكز علاج طبيعي، و(9) زيارات لمجمعات طبية خاصة، و(4) مختبرات، وزيارة (22) محل نظارات. وأوضحت إدارة الالتزام أنه جرى خلال تلك الجولات الرقابية رصد (14) مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب. وأكدت الإدارة استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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