انت الان تتابع في ختام معسكر النمسا.. الشباب يكسب ودية دبرتسني المجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:31 مساءً

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة نظيره دبرتسني المجري بهدف دون رد، وذلك في ختام تجاربه بمعسكره الذي احتضنته النمسا لمدة 3 أسابيع بدأت بنهاية شهر يونيو الماضي. إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. فيما سجل الأرجنتيني إيفر بانيغا هدف المباراة الوحيدة بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، واستمر تقدم أبيض العاصمة حتى نهاية المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر في ختام معسكر النمسا.. الشباب يكسب ودية دبرتسني المجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.