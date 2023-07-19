في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في النمسا .. الأهلي يكتسح "شتولفيلدن" بـ 18 هدفًا

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محمد بن مسعود - الدمام - اكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، نظيره "شتولفيلدن" النمساوي على ملعب الأخير، «18-0» في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في النمسا، الأربعاء، ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

سجل أهداف اللقاء، مراد خضري 6 أهداف، سميحان النابت «هاتريك»، فهد الرشيدي «هاتريك»، فيرمينو «هدفين»، وأحرز هدفًا كل من علي الأسمري، رياض بودبوز، بندر الشمراني، عبدالله المقرن.

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