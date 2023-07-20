انت الان تتابع عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ في السعودية ودول أخرى عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 9:48 مساءً

عادت خدمات تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية للعمل بعد توقُّفها فترة قصيرة فجر اليوم الخميس، في السعودية ودول أخرى عدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وتفصيلاً، كشفت تقارير تقنية ومستخدمون عن وجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية فجر اليوم الخميس؛ إذ أشارت التقارير إلى أن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل على الكمبيوتر أيضًا. وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين من دول عدة أبلغوا عن المشكلة في "واتساب". وقالت خدمة "واتساب" عبر حسابها على "تويتر": "نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب، وسنقوم بإطلاعكم على آخر المستجدات في أقرب وقت ممكن". مستخدمو تطبيق "واتساب" في السعودية يعانون من عطل مفاجئ في المراسلة

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