"العقيل" ينتقل إلى رحمة الله والصلاة عليه عصرًا بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 10:34 مساءً

انتقل إلى رحمة الله، المؤسس بمجموعة جرير وعضو شرف نادي الفيصلي، عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر العقيل. وعُرِف عن الراحل صاحب الأيادي البيضاء، أثره الطيِّب، ومبادراته الخيرية، ووقفاته مع الفقراء والمساكين والأيتام والمعسرين. وستُؤدى الصلاة على الفقيد العقيل عصر اليوم الخميس في جامع جوهرة البابطين بالرياض، فيما سيوارى جثمانه مقبرة الشمال.

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