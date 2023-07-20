شكرا لقرائتكم آلية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في برنامج حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، آلية تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها في البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات، عبر موقع تويتر، حيث سألت: المطلقة وحاضنة عيالها، وساكنة في بيت يدفع إيجاره الطليق ونفقة العيال على الأب، مع العلم عيالها ليسوا تابعين معها، هل يشملها حساب متابعات الخليج 365.

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بدوره، رد حساب متابعات الخليج 365 قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.