شكرا لقرائتكم قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتذرت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني –المشغل لقطار الحرمين السريع- لجميع ركاب رحلة 05140 والتي تأخرت عن موعد وصولها نتيجة لعطل فني. قد يهمّك أيضاً ولفتت الشركة إلى أنه تم توفير قطار بديل ونقل الركاب إليه، لاستكمال الرحلة. وأكدت الشركة المشغلة لـ قطار الحرمين، أنه سيتم تعويض جميع الركاب وفق الإجراءات المتبعة.