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قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل

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شكرا لقرائتكم قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتذرت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني –المشغل لقطار الحرمين السريع- لجميع ركاب رحلة 05140 والتي تأخرت عن موعد وصولها نتيجة لعطل فني.

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ولفتت الشركة إلى أنه تم توفير قطار بديل ونقل الركاب إليه، لاستكمال الرحلة.

وأكدت الشركة المشغلة لـ قطار الحرمين، أنه سيتم تعويض جميع الركاب وفق الإجراءات المتبعة.

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