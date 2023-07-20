شكرا لقرائتكم ملتقى إعلامي لتدشين الهوية الجديدة لشؤون الحرمين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برعاية وتشريف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الملتقى الإعلامي لتدشين إطلاق هوية الرئاسة الجديدة وخططها لموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1445هـ.

الجدير بالذكر أن الملتقى سيقام في تمام الساعة 1:30 من مساء اليوم الخميس الموافق 02/ 01/ 1445هـ بقاعة الشيخ محمد السبيل في مبنى الرئاسة بمكة المكرمة.