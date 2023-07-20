انت الان تتابع تفسير علمي.. الشاي مشروبك المفضل في فصل الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشاي بالتأكيد ليس أول ما يتبادر إلى ذهنك إذا كان هناك موجة حر أو ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وغالبًا ستسرع في تناول المشروبات الباردة والمثلجة لإرواء عطشك والإحساس بالانتعاش والبرودة؛ ولكن هل ذلك يعني أن المشروبات الساخنة مثل الشاي ليس لها مكان في فصل الصيف؟ إذًا لماذا نرى العديد من الأشخاص الذين لا يمتنعون عن شربه حتى في ذروة الموجات الحارة؟ ربما هناك تفسير علمي للموضوع وقد يكون هناك فوائد للشاي في فصل الصيف أكثر مما تعتقد.

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الساخن في الصيف له تأثير تبريد أكبر على أجسامنا من المشروبات الباردة.

بشربك لشيء ساخن خلال الأجواء الحارة؛ فإنك ترسل إشارة استراتيجية لجسمك، وعندما يدرك الجسم هذا المصدر الجديد للحرارة سيسعى إلى تنظيم نفسه حتى لا ترتفع درجة حرارته بشكل كبير، ولتحقيق ذلك سوف يقوم بإنتاج المزيد من العرق، والذي يعتبر جزءًا من آلية التحكم في درجة حرارة الجسم من خلال تحرير الحرارة عبر الجلد؛ وبالتالي تنخفض درجة حرارة الجسم. إذًا فالمشروب الساخن سيقوم بشكل غير مباشر بتبريد الجسم.

على عكس ذلك، فالمشروبات الباردة سترسل رسالة معاكسة إلى الدماغ ويعتقد الجسم بذلك أنه في خطر من التبريد؛ مما سيجعله يمنع عملية التعرق ليحافظ على الحرارة المختزنة في الجسم، وفي بعض الأحيان يمكن أن يستخدم الجسم الطاقة لإنتاج حرارة أكثر وتعويض الفرق بين المشروب المجمد ودرجة حرارة الجسم، وهذا سيقلل من الفائدة الفورية للجسم من المشروبات الباردة والمثلجة.