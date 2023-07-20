حائل.. القبض على شخص أشعَلَ النار في مركبة آخرَ إثر خلاف بينهما

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن أشعَلَ النار في مركبة آخر نتيجة خلاف بينهما.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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