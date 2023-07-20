انت الان تتابع تناول الفطور قبل هذه الساعة يحميك من الإصابة بالسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
20 يوليو 2023, 5:38 صباحاً
كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة عظيمة لتناول وجبة الفطور قبل الساعة الثامنة صباحًا.
وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، أن تناول وجبة الفطور بعد الساعة 9 صباحًا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحًا.
ووفق الباحثة في المعهد الإسباني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، آنا بالومار كروس؛ فإن "توقيت وجبة الفطور يلعب دورًا رئيسيًّا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الغلوكوز والدهون؛ لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام، ومرض السكري من النوع الثاني".
وقامت الدراسة على استبيانٍ شارك فيه 100 ألف شخص، سجّلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية (متوسط 7 سنوات).
وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرض السكري من النوع الثاني خلال الدراسة، وظهر الخطر الملحوظ للإصابة بالمرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين كانوا يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 9 صباحًا.
ولخصت "كروس" نتائج الدراسة التي نُشرت في "المجلة الدولية لعلم الأوبئة" قائلة: "تشير نتائجنا إلى أن تناول الوجبة الأولى قبل الساعة 8 صباحًا، والوجبة الأخيرة قبل الساعة 7 مساء؛ قد يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".
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