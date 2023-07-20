انت الان تتابع العراق يُدين حرق سفارة السويد ببغداد.. ويدعو لتحقيق عاجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 5:40 صباحاً

أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "بأشد العبارات" الخميس، حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد"؛ داعية إلى إطلاق "تحقيق عاجل" في الحادثة. وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة؛ بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون". وأُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس، خلال تظاهرة نظّمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف. ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم؛ حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يُدين حرق سفارة السويد ببغداد.. ويدعو لتحقيق عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.