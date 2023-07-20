فيديو.. ضبط عدد من المتسولين في الطرقات والأماكن العامة بالجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 6:33 صباحاً

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ تمكنت الجهات الأمنية في الجوف، من رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول من مرتادي الأماكن العامة بشكل مباشر، كما تم رصد وضبط امرأة يرافقها طفل من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة. وأضاف الأمن العام أن القوات تمكنت من رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، ومقيمة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بشكل مباشر من أمام المحال التجارية. ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

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