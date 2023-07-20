انت الان تتابع العثور على مفقودَي الأفلاج.. أحدهما توفي وشُعلة نار تنقذ الآخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 6:40 صباحاً

عثرت الجهات الأمنية على مفقودَي الأفلاج المتغيبيْن منذ الأحد الماضي؛ أحدهما توفي، فيما تم إنقاذ الآخر. وباشرت الجهات الأمنية والتطوعية بتوجيهات محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، بلاغ البحث عن مفقوديْن شرقي المحافظة منذ الأحد الماضي. وفي التفاصيل، تَلَقّت الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج يوم أمس الأربعاء، بلاغًا يفيد بتغيب مواطنين منذ يوم الأحد الماضي.. وعلى الفور هُرعت فِرَق الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية من "جمعية الأفلاج للإنقاذ" و"جمعية وسم" وعدد من المتطوعين والأهالي في البحث عنهم، بتكثيف البحث عنهما وتلقي الباحثين عنهم بعض المعلومات الإرشادية من عمالة الآبار الارتوازية شرق الأفلاج. وبدأت الفِرَق في تمشيط مواقع اتجاه فقدانهم.. ومع غروب الشمس وبحلول الليل شاهدت فِرَق البحث شعلة نار شمال الشحاطية 120كم شرق الأفلاج، بعد أن قام أحدهما بإشعال النار في عدد من الإطارات.. وعند مباشرة الموقع عُثر عليه وهو لا يزال على قيد الحياة؛ فيما عُثر على الآخر وقد فارق الحياة رحمه الله. من جهته ثمّن محافظ الأفلاج للجهات الأمنية والفِرَق المشاركة من جمعية الأفلاج للإنقاذ وجمعية "وسم"، جهودهم التطوعية في البحث عن المفقودين بمساندة الجهات الحكومية في عمليات البحث والإنقاذ.

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