انت الان تتابع 400 أسرة.. "كهاتين" تقدم 498 ألف ريال دعمًا إضافيًّا لعائلات الأيتام الأشد احتياجًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 6:53 صباحاً

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، قرابة 500 ألف ريال دعم إضافي لأسر الأيتام الأشد احتياجًا التي ترعاها الجمعية لتغطية الاحتياجات الأساسية لهم، بالمقر الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة وفرعي المدينة المنورة ومحافظة الطائف. يأتي ذلك انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للجمعية المتضمن تحقيق منظومة نوعية للبرامج الاجتماعية والتنموية، واستشعارًا بالمسؤولية تجاه أسر الأيتام، وتقديرًا للدور البارز الذي تقوم به الأسرة تجاه الحفاظ على استقرار اليتيم. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عواض بن عطية الله البشري، أن الجمعية تعمل على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين مع الاهتمام بالجانب الإغاثي لتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة للأسر الأشد احتياجًا من خلال نتائج البحث الاجتماعي الدوري والتتبعي الذي يقوم به فريق عمل الجمعية المتخصص.. وقد شَمِلَ الدعم الإضافي البالغ 498 ألف ريال حوالى 400 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية المتنوعة. وأكد "البشري" أن الجمعية لن تتوانى عن استمرار الدعم وتقديم كل ما من شأنه الرقي بخدمات الجمعية؛ حرصًا على حماية مستفيديها من أي أزمات قد تواجههم.

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