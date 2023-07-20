انت الان تتابع دعوة من السعوديين لأداء العمرة.. "الحج" تُبرز مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية ومدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 7:05 صباحاً

تحت وسم #في_القلب_يا_مكة، أوضحت وزارة الحج والعمرة مزايا تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تُمَكّن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة، متمنية لهم عمرة ميسرة. وفي التفاصيل، بيّنت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن بإمكان المواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة عبر "تأشيرة الزيارة الشخصية"؛ مشيرة إلى 4 مزايا للتأشيرة هي: "إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن السعودية، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة". وتتفرع التأشيرة إلى نوعين؛ حيث تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة"، وفق وزارة الحج، إلى 90 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا، بينما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية متعددة السفرات" إلى 365 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التقديم على "التأشيرة الشخصية" عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية؛ باتباع الرابط التالي: "https://visa.mofa.gov.sa/".

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