انت الان تتابع أكثر من 245 مليون مُصلٍّ ومُصلية في المسجد النبوي منذ بداية عام 1444هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 7:26 صباحاً

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أنه منذ بداية العام 1444هـ، استقبل المسجد النبوي أكثر من (245) مليون مُصل ومصلية، في أجواء روحانية وخدمات شاملة ومتنوعة وجهود كبيرة من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات المشاركة والعمل بتنسيق وتناغم وبروح الفريق الواحد في خدمة القاصدين من السلام إلى التمام. وبينّ أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة والتيسير على المصلين والزوار ومضاعفة الجهود وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. ورفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يحظى به الحرمان الشريفان من جليل العناية وفائق الرعاية، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة فيهما. كما رفع شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل على متابعتهما ودعمهم المتواصل وحرصهما الدائم على خدمة المسجد النبوي وزواره.

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