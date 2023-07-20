انت الان تتابع "جلطة حرارية ليلية".. مفهوم خاطئ عن ضربة الشمس في تحذير من "النمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 7:28 صباحاً

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الاعتقاد بأن ضربة الشمس لا تحدث إلا عند التعرض للشمس لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الاعتقاد هو مفهوم خاطئ. وأوضح "النمر" أنه من الممكن حدوث ضربة الشمس دون التعرض لأشعة الشمس؛ مثل العاملين في أفران الخبز والعاملين في تنجيم المعادن وصهر الحديد والمشاركين في سباق السيارات العالمية ومن تضطرهم الظروف لاستخدام الخنادق... إلخ. وبين عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "عند التعرض لدرجة حرارة أعلى من 37 درجة مئوية ولا تستطيع أجهزة الجسم التحكم في الحرارة يصاب المريض بالإعياء الحراري ومن ثم الجلطة الحرارية Heat stroke حتى ولو كان في الليل".

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