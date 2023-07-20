ابتعد عن الوجبات الدسمة.. 4 نصائح للحفاظ على كفاءة الرئة تهديها "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة عن 4 ممارسات صحية تحافظ على كفاءة الرئة، مشيرةً إلى أن من بينها الابتعاد عن الوجبات الدسمة.

وأوضحت الوزارة عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن الممارسات الأربعة للمحافظة على كفاءة الرئة تشمل: "ممارسة الرياضة، وشرب الماء، مع الابتعاد عن الوجبات الدسمة، والابتعاد عن التدخين".

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