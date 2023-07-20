انت الان تتابع قرار صادم من "نتفلكس" في واحد من أهم أسواقها.. ومخاوف من توسّعه لأكثر من دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 8:27 صباحاً

اتخذت شركة البث المباشر "نتفلكس" قرارًا وُصِفَ بالصادم في واحد من أهم أسواقها في العالم، ما بعث مخاوف عميقة من احتمالية توسيعها تطبيق هذا القرار لأكثر من دولة. وأوضح التقرير المنشور عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "نتفلكس" اتخذت قرارًا بإنهاء ميزة مشاركة كلمات المرور بين عملائها في أكبر أسواقها على الإطلاق في الهند. وقالت "نتفلكس" إنه يمكن فقط مشاركة كلمات المرور للأشخاص الذين يعيشون في منزل واحد فقط، مشيرةً إلى أنها سترسل رسائل بريد إلكتروني إلى أولئك الذين ينتهكون هذه القاعدة. وتزداد بعد هذا القرار المخاوف من اتخاذ "نتفلكس" إجراءات صارمة أخرى بشأن مشاركة كلمات المرور في جميع أنحاء العالم، في محاولة لزيادة الإيرادات، بعد تراجع نمو الخدمة منذ جائحة "كوفيد 19". وأفادت "نتفلكس" في بيانها أن الحساب مخصص للاستخدام من قبل أسرة واحدة، ويمكن لكل شخص يعيش في هذه الأسرة استخدام "نتفلكس" أينما كان؛ في المنزل، أو أثناء التنقل، أو في العطلة، والاستفادة من الميزات الجديدة مثل نقل الملف الشخصي وإدارة الوصول والأجهزة. وستسمح "نتفلكس" بإمكانية تضمين عضو إضافي من خارج الأسرة لكلمة المرور، ولكن مع دفع رسوم شهرية إضافية، ولكن هذه الميزة غير متوفرة في عدد كبير من البلدان حول العالم بعدُ.

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