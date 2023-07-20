انت الان تتابع أبهرت العالم.. ماذا قالت الصغيرة "جود" عن وصافتها للحساب الذهني؟ ولمن أهدته؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 8:35 صباحاً

بعد أن حصدت المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة "الحساب الذهني wamas 2023" التي أقيمت مؤخراً، أصبحت طالبة الصف السادس الابتدائي "جود بنت عبدالله الظافري" رمزاً للتميز والإبداع، ولفتت أنظار العالم إلى المواهب السعودية المتميزة التي تعكس مدى ما وصلت إليه المملكة من تطور في نظام التعليم وتطوير المهارات واحتضان المبدعين والمتميزين. وفي التفاصيل، التقت وكالة الأنباء السعودية الطالبة "جود" ذات الاثنى عشر ربيعاً؛ حيث أعربت بألق الطفولة وبشاشته ووهج الإبداع عن فخرها واعتزازها بكونها من بنات هذا الوطن الشامخ ولتمثيلها طلاب وطالبات المملكة في المسابقة، وأهدت ما حققته من إنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مرجعة تفوقها وتنمية موهبتها في الرياضيات إلى الاهتمام الخاص داخل الأسرة والمدرسة. وقالت: إن مسابقة الحساب الذهني عبارة عن عمليات حسابية رياضية ومهارات ذهنية دون استخدام الحواسيب، وأقيمت هذا العام منافساتها في تركيا، وأتمنى أن تستضيف المملكة هذه المسابقة وأكون الفائزة بها. بدوره، أوضح والد "جود" الدكتور عبدالله الظافري، أن الاستقبال الذي حظيت به جود في مطار الملك عبدالله بجازان يعد تكريماً بحد ذاته، مثمناً ما وصل إليه التعليم وبرامج ومبادرات رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهم من تقدم في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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