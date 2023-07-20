بالتزامن مع فعاليات موسم "صيف السعودية".. إطلاق الدليل الخاص بمواقع التخييم والكرفانات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 8:56 صباحاً

بالتزامن مع فعاليات موسم صيف السعودية، ‏أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدليل الخاص بمواقع التخييم والكرفانات في عدد من المتنزهات الوطنية، بمنطقتي عسير، والباحة، ومحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة. ويتضمّن الدليل طريقة طلب التصريح، وإرشادات مهمة لضمان السلامة خلال أنشطة التخييم، وتعريفًا بمواقع التخييم البالغ عددها 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.400 مخيم، إضافة إلى 9 مواقع مخصصة للكرفانات تستوعب أكثر من 1000 كرفان. ونوّه المركز لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي في المتنزهات، وعدم استخدام الحطب، والفحم المحلي؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب. يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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