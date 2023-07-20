انت الان تتابع حادثة غريبة في تونس.. إمام مسجد يرفض رفع الأذان ويمنع الناس من الصلاة فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 8:59 صباحاً

شهدت تونس حادثة غريبة من نوعها، حيث رفض مؤذن وإمام مسجد إقامة الأذان في المسجد، وذلك بعد أن مُنع من الحصول على راتبه الشهري لعدة أشهر من قبل وزارة الشؤون الدينية، وأغلق المسجد. وحسب موقع "روسيا اليوم"، امتنع المؤذن ومقيم الشعائر في مسجد القوس بمدينة المظيلة التابعة لولاية قفصة جنوب تونس عن رفع الأذان في الصلوات الخمس، يوم الاثنين الماضي؛ احتجاجًا على عدم حصوله على راتبه. وأثارت حادثة المؤذن حالة من الجدل الكبرى بين المصلين والمواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استغرابهم من قرار مقيم الشعائر بالإقدام على هذا الأمر المسيء للدين. ولم يتمكّن المُصلّون من دخول المسجد المغلق بعد أن ترك المؤذن مفاتيحه لدى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في حركة احتجاجية. وحسب "روسيا اليوم"، لم يصدر تعليق على من وزارة الشؤون الدينية بشأن الحادثة.

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