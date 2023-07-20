ما أسبابه ونتائجه؟ "العلاج الرئيسي لتصلّب الشرايين" تكشفه "فهد الطبية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 9:01 صباحاً

كشفت مدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمّع الرياض الصحي الثاني، عن العلاج الرئيس لتصلّب الشرايين والوقاية منه، مبينةً أسبابه والأمراض الناتجة عنه. وأوضحت المدينة الطبية، عبر حسابها على "تويتر"، أن تصلّب الشرايين يحدث بسبب تراكم وتجمّع مواد شحمية ودهنية متأكسدة على جدران الشرايين؛ مما يحد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. وقالت إن "من الأمراض التي تنتج عن هذا التصلب أمراض القلب التاجية، والذبحة الصدرية، ومرض الشريان السباتي، وإن من عوامل الخطورة "التاريخ العائلي، والكوليسترول المرتفع في الدم، وزيادة الوزن أو السمنة". وأشارت إلى أن العلاج الرئيس هو تغيير نمط الحياة إلى حياة صحية، مع استخدام الأدوية للتحكم والحد من تصلّب الشرايين.

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