انت الان تتابع للصلاة في المسجد النبوي.. رئيس قيرغيزستان يصل إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وصل الرئيس صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور إبراهيم بن سلمان الجهني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

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