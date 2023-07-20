انت الان تتابع "الموارد البشرية" تطلق "جائزة العمل 3".. للقطاع الخاص وتستمر لـ20 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب المشاركة في "جائزة العمل" بنسختها الثالثة لمنشآت القطاع الخاص؛ اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023.

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها، لتطبيق النماذج العملية المميزة، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية؛ بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

وأوضحت الوزارة أن "مسار الرئيس التنفيذي"، يُعد مسارًا جديدًا في النسخة الثالثة من الجائزة؛ بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص، وحثهم على الإسهام في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وتتضمن النسخة الثالثة من "جائزة العمل" 4 مسارات للقطاع الخاص وهي: مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب ومسار الرئيس التنفيذي ويتفرع من المسارات الأربعة 36 جائزة؛ حيث تم اختيار هذه المسارات لأهميتها الاستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها للاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة العاملين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وسيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة، بشكل إلكتروني، وبإمكان العاملين في تلك المنشآت التصويت واختيار المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة: https://www.laboraward.sa؛ حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في منح الجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية.