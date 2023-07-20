انت الان تتابع تصنيف الفيفا الشهري.. الأرجنتين تتصدر والسعودية في المركز الـ53 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 10:52 صباحاً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد 62 مباراة في منافسات الشهر الماضي. وتواجد منتخب السعودية بين قائمة الـ5 الأوائل في آسيا بصعوده للمركز (53) عالمياً أمامه كوريا الجنوبية (28)، أستراليا (27)، إيران (22) واليابان (20). ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، حيث بقيت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى، بينما صعد منتخب إنجلترا للمركز الرابع. وتراجعت بلجيكا للمركز الخامس، وتحركت كرواتيا خطوة للأمام في المركز السادس، بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع. في المقابل، بقيت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر. وعلى المستوى الإفريقي، تراجع منتخب المغرب للمركز 14، لكنه ظل الأفضل بين فرق القارة السمراء، يليه السنغال (18)، كما تراجعت تونس للمركز (31)، بينما قفز منتخبا الجزائر ومصر للمركزين 33 و34 على التوالي. وعلى المستوى العربي، تواجدت منتخبات أخرى بين قائمة أول 10، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات وعمان (72 و73)، الأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، فلسطين (96) وموريتانيا (99)، بينما حقق منتخب بنما، وصيف الكأس الذهبية، أفضل قفزة بتقدمه 12 خطوة للأمام، ليتواجد في المركز (45).

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